Азербайджан и Украина обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
16 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана, министр иностранных дел Украины передал свои поздравления по случаю договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и США во время визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в США, а также достижений в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
"В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной, в том числе сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Стороны отметили, что работа правительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Украиной имеет важное значение с точки зрения развития сотрудничества.
Министр иностранных дел Украины, в свою очередь, поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь, включая поддержку в восстановлении и реконструкции территорий, пострадавших от конфликта.
Сибига также проинформировал о переговорном процессе вокруг российско-украинского конфликта.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.
