Переход защитника сборной Азербайджана в малайзийский клуб не состоялся

Очередная попытка защитника сборной Азербайджана по футболу Ходжата Хагверди оказалась безуспешной.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, футболист иранского происхождения, имевший возможность продолжить карьеру в Азии, отказался от предложения из Малайзии, от клуба "Джохор Дарул Тазим".

Команда, выступавшая в прошлом сезоне в Лиге чемпионов Азии, планировала подписать с ним контракт сроком 1+1.

Стороны не пришли к общему знаменателю по финансовым условиям. Хагверди потребовал ежегодную выплату около 190 тысяч долларов, что привело к прекращению переговоров.

Если бы 32-летний защитник, выступающий за "Нефтчи" последние 2,5 года, отправился в эту страну, он бы встретил там Эдди Исрафилова, с кем играл вместе за бакинскую команду и национальную сборную. Отметим, что Исрафилов уже больше года выступает за "Джохор Дарул Тазим".