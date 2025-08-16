Астрономы рассказали, как в августе увидеть на небе шесть планет одновременно

В течение ближайшей недели ранним утром можно увидеть сразу шесть планет, выстроившихся в одну линию. Об этом сообщает The Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, планеты выглядят как яркие точки, которые, в отличие от звезд, почти не мерцают. Для наблюдения подойдет ясное утро и место вдали от высоких зданий.

Астрономы отмечают, что Венеру, Юпитер, Сатурн и слабосветящийся Меркурий можно различить невооруженным глазом, тогда как Уран и Нептун потребуют бинокль или телескоп. Лучшая видимость наступает незадолго до рассвета: в восточной части неба рядом сияют Юпитер и Венера. Чуть выше и в стороне расположится Сатурн, а Меркурий будет виден низко над горизонтом.

Особое внимание стоит обратить на утро вторника: Меркурий достигнет наибольшего углового удаления от Солнца, и его будет легче заметить, прежде чем он скроется в солнечном свете в конце месяца. После этого к "параду" присоединится тонкий серп Луны.

Чтобы не пропустить явление, важно выбрать ясное утро и открытую площадку без высоких зданий или деревьев, которые могут закрыть обзор.

Следующее подобное "собрание" планет в полном составе ожидается уже в феврале, но августовское утро - последняя возможность в этом году увидеть сразу шесть небесных тел одновременно.