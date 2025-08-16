DSX-nin hərbi qulluqçuları təltif edildi

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

"Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə

Sadıqov Rəşad Heydər oğlu - general-leytenant

3-cü dərəcəli "Rəşadət" ordeni ilə

Xəlilov Abbas Sultan oğlu - general-leytenant

Qocayev Bağır İbrahim oğlu - polkovnik

2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Bağırov Ramin Sabir oğlu - general-mayor

Qiyasov Abbas Hüseyn oğlu - kontr-admiral

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Məmmədov Araz Məmməd oğlu - general-leytenant

"Vətən uğrunda" medalı ilə

Zeynalov Zaur Ağaqardaş oğlu - general-mayor

Cəlilov Namiq Mahmud oğlu - polkovnik

İbrahimov Orxan Kamran oğlu - polkovnik

Qəmxarov Müşviq Əlican oğlu - polkovnik

Salmanov Tərlan Süleyman oğlu - polkovnik

Hacıyev Baxtiyar Vahid oğlu - polkovnik-leytenant

Heydərov Fuad Fərman oğlu - polkovnik-leytenant

Məmmədov Allahverdi Məhəmməd oğlu - polkovnik-leytenant

Məmmədov Əsgər Qadir oğlu - polkovnik-leytenant

Təhməzov Zaur Nizaməddin oğlu - polkovnik-leytenant

Sadıqova Nuranə Qədir qızı - kapitan

"İgidliyə görə" medalı ilə

Pirizadə Müzəffər Ələsgər oğlu - general-leytenant

Məlikov Vüqar Səfər oğlu - polkovnik

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Ağalarov Kərəm Məzahir oğlu - ədliyyə polkovniki

Əsgərov Akif Allabağış oğlu - 1-ci dərəcəli kapitan

Məmmədov Azər Yaşar oğlu - polkovnik

Abbasov Ceyhun Sabir oğlu - polkovnik-leytenant

Əliyev Xəzər İsa oğlu - polkovnik-leytenant

Həsənov Rüfət Hüseynqulu oğlu - polkovnik-leytenant

Xəlilov Seymur Natiq oğlu - polkovnik-leytenant

Qocayev Zaman Hamlet oğlu - polkovnik-leytenant

Rüstəmov Rəşad Vaqif oğlu - polkovnik-leytenant

Salmanov Nihad Hüseynəli oğlu - polkovnik-leytenant

Yusifov Nazim Məhərrəm oğlu - polkovnik-leytenant

Abbasov Xalid Xeybər oğlu - mayor

Abbaszadə Təbriz Habil oğlu - 3-cü dərəcəli kapitan

Abdullayev Bəhruz Yusif oğlu - mayor

Əliyev Əsəd İmanverdi oğlu - mayor

Hacıyev Elçin Həsən oğlu - mayor

Həsənov Seymur Sabit oğlu - mayor

Qardaşova Tahirə Pərviz qızı - mayor

Qasımov Kamran Telman oğlu - mayor

Quliyev Ramin Yaşar oğlu - mayor

Qurbanlı Süleyman Xalid oğlu - mayor

Mirzəyev Kamil Kazım oğlu - mayor

Zamanov Arif Allahverdi oğlu - mayor

Zəkiyev Əli Müstəcəb oğlu - mayor

Cahangirov Elşən Qiyas oğlu - kapitan

Cəfərli Xətai Aydın oğlu - kapitan-leytenant

Əliyev Amil Famil oğlu - kapitan

Əliyev Elmin Yaşar oğlu - kapitan

Əliyev Sərxan Qabil oğlu - kapitan

Əskərli Ravid Allahyar oğlu - kapitan

Qaffarov Rəhman Elman oğlu - kapitan

Mehdizadə Xəyyam Niyazi oğlu - kapitan

Məmmədov Qiyas Nəcəf oğlu - kapitan

Məmmədov Mahir Nurəddin oğlu - kapitan

Nəhmətov Nahid Faiq oğlu - kapitan

Rəcov Cəfər Əliheydər oğlu - kapitan

Sadıqov Turqay Natiq oğlu - kapitan

Şahbazov Səadət Fətəli oğlu - kapitan

Əzizbəyli Uğur Qılman oğlu - baş leytenant

Həmidov Fuad Odlar oğlu - baş leytenant

Kərimov Taryel Abbasqulu oğlu - baş leytenant

Aslanov İlkin İlham oğlu - ehtiyatda olan leytenant

Əhmədli İmran Rəfail oğlu - baş gizir

Həsənova Təranə Hüseyn qızı - baş gizir

İsmayılova Zeynəb Paşa qızı - baş gizir

Mahmudlu Haldun Şahin oğlu - baş gizir

Rüstəmova Fəridə Nüsrət qızı - baş gizir

Şirinov Əbdüləli Zakir oğlu - baş miçman

Bağırov Əlislam Surxay oğlu - gizir

Həsənov Vüqar Fazil oğlu - gizir.