https://news.day.az/world/1774488.html В центре Дамаска произошёл взрыв В столице Сирии, Дамаске, произошёл взрыв. Как сообщает Day.Az, об этом информирует агентство SANA. Отмечается, что взрыв произошёл из-за взрывного устройства, установленного в старом автомобиле.
В центре Дамаска произошёл взрыв
В столице Сирии, Дамаске, произошёл взрыв.
Как сообщает Day.Az, об этом информирует агентство SANA.
Отмечается, что взрыв произошёл из-за взрывного устройства, установленного в старом автомобиле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре