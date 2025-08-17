В центре Дамаска произошёл взрыв

В столице Сирии, Дамаске, произошёл взрыв.

Как сообщает Day.Az, об этом информирует агентство SANA.

Отмечается, что взрыв произошёл из-за взрывного устройства, установленного в старом автомобиле.