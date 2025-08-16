Турецкая соцсеть преодолела отметку в 1 миллион пользователей

Социальная сеть турецкой платформы Next Social, разработанная поколением TEKNOFEST, за короткое время преодолела отметку в 1 миллион пользователей, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Председатель совета директоров TEKNOFEST и попечительского совета Фонда технологической команды Турции (T3 Vakfı) Сельчук Байрактар в своей публикации в Next Social отметил: "Социальная платформа Турции Next Social преодолела отметку в 1 миллион пользователей. У нас есть сюрпризы для самого быстрорастущего реального сообщества Турции!".

Байрактар сообщил, что до 22 августа за публикации на платформе Next Social с хэштегом #NSosyalBenim будут разыграны электрический велосипед, PlayStation, GoPro, компьютер Monster, планшет, мобильный телефон, умные часы и Bluetooth-наушники.

Сельчук Байрактар объявил о выпуске бета-версии платформы 4 июля.

Социальная сеть турецкой платформы Next Social, созданная под эгидой фонда T3, привлекла внимание пользователей, предлагая чистый и безопасный опыт использования социальных сетей.

С момента выхода бета-версии Next Social быстро набрал популярность и преодолел отметку в 1 миллион пользователей, продемонстрировав потенциал отечественных технологий в сфере социальных сетей.

Социальная сеть предоставляет пользователям среду, в которой они могут свободно выражать свои мысли. Основная функция платформы основана на обмене контентом, таким как новости, технологии, образ жизни и текущие события.

Next Social, не допускающий ложной информации, нецензурной лексики, ботов и манипулятивных алгоритмов, привлекает внимание интеграцией искусственного интеллекта. Разработанная в сотрудничестве с T3 Vakfı и Baykar большая языковая модель турецкого языка T3 AI увеличивает взаимодействие, быстро реагируя на посты, помеченные пользователями. Платформа обещает более надежный опыт, предлагая такие функции, как обнаружение ложной информации, с помощью инструментов, созданных молодыми разработчиками.

Планируется, что Next Social будет сначала расширяться в Турции, а затем в братских и дружественных странах.