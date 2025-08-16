Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов

В январе-июле 2025 года общий объем производства в сфере производства нефтепродуктов составил 3,1 млрд манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, этот показатель вырос на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство светлой нефти увеличилось на 10,6 процента, дизельного топлива - на 3,9 процента, нефтяного кокса - на 5,8 процента.

Кроме того, производство автомобильного бензина сократилось на 3,8 процента, а производство смазочных масел - на 42,2 процента.