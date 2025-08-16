Анкара отвергла обвинения, содержащиеся в докладе Госдепа США

Министерство иностранных дел Турции отвергло беспочвенные обвинения в адрес страны, содержащиеся в докладе Госдепартамента США о правах человека за 2024 год, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

"Мы отвергаем неоднократные и беспочвенные обвинения в адрес нашей страны, содержащиеся в Докладе о правах человека за 2024 год, опубликованном Государственным департаментом США", - следует из сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что Турция успешно борется со всеми формами и проявлениями терроризма, руководствуясь принципами верховенства закона и основных прав и свобод.

"Утверждения, содержащиеся в данном контексте в докладе, далеки от реальности. Более того, мы сожалеем, что доклад отражает безосновательные и необоснованные обвинения, выдвинутые террористической организацией FETÖ посредством манипулятивной риторики", - следует из публикации.

В МИД отметили, что контртеррористические операции Турции в Сирии проводились на основе права на самооборону и с максимальной заботой о гражданском населении и инфраструктуре.

"Более того, Турция, которая на протяжении многих лет принимала миллионы беженцев и удовлетворяла их основные потребности, является образцовой страной с ее комплексной и устойчивой глобальной политикой управления миграцией, основанной на уважении человеческого достоинства", - добавили в турецком ведомстве.