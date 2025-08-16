Нам было гораздо сложнее: как ковались великие победы Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Темой номер один во всех ведущих мировых СМИ являются прошедшие на Аляске переговоры между президентами США и России. Практически все комментаторы, приводя разные аргументы, сходятся в том, что данная встреча никак не приблизила мир в Украине, но дала кучу поводов считать главу российского государства Владимира Путина стороной, выигравшей от самого факта состоявшихся переговоров.

В связи со всей этой полемикой, в ходе которой озвучены и совершенно бесспорные аргументы, хочу провести параллели с ситуацией, в которой оказался когда-то Азербайджан. Итак, в мировых СМИ сетуют на то, что Владимира Путина помпезно встретили в США несмотря на то, что 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на его арест.

В отношении действующего президента России были выдвинуты обвинения в военном преступлении - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России на Украину. При этом комментаторы забывают о том, что США подписали Римский статут - это произошло 31 декабря 2000 года в последние дни администрации Билла Клинтона. Но уже в 2002 году при администрации Джорджа Буша-младшего США официально заявили, что не намерены ратифицировать договор, и фактически "отозвали" подпись.

Тогдашний замгоссекретаря Джон Болтон уведомил ООН, что США не считают себя связанными обязательствами, вытекающими из подписи. И это был всего-лишь один из примеров, когда США сами не следуют тому, чего требуют всех остальных стран мира. Но я замечу иное - не против одного из руководителей Армении МУС не приняла решения об аресте.

Хотя, в бытность президентом Армении Левона Тер-Петросяна эта страна оккупировала 20% территории Азербайджана, совершила этнические чистки, жертвами которой стали сотни тысяч азербайджанцев. В его президентскую каденцию Армения совершила Геноцид в Ходжалы, превратив Агдам в "Кавказскую Хиросиму". При нем же Армения проигнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, в которых содержалось четкое требование о необходимости вывода всех незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны.

Вторым и третьим президентами Армении и вовсе были бывшие карабахские сепаратисты, лично участвовавшие в оккупации территорий нашей страны. Они также саботировали указанные выше резолюции ООН, попутно проводя политику варварского грабежа оккупированных территорий Азербайджана. Впрочем и это было не все.

Роберт Кочарян является автором расистского утверждения о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев", а Серж Саргсян с гордостью рассказывал британскому журналисту Тому де Ваалу, что Геноцид в Ходжалы был устроен армянскими боевиками для оказания морально-психологического давления на азербайджанцев. Но и против них МУС не принял решения об аресте.

Наконец, нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, который теперь вынужденно заявляет о важности мира между нашими странами и народами, заранее сделал все, чтобы 44-дневная война стала неизбежной. Его заявления были провокационны, а армянские войска раз за разом обстреливали азербайджанские населенные пункты. Плюс, в ходе 44-дневной войны, варварским атакам подверглись мирные азербайджанские города.

В результате ракетных ударов по Гяндже и Барде погибли десятки, а ранены были сотни азербайджанцев. Но кто-то в МУС выдал ордер на арест Пашиняна? Нет, такого не было. Он, как и прежние руководители Армении, преспокойно разъезжали по миру, им жали руки везде и всюду, им предоставляли трибуну в ООН и в иных организациях. Вот, с какой несправедливостью пришлось иметь дело Азербайджану.

За все годы, что длилась оккупация 20% территории нашей страны, против Армении не было введено ни одной санкции. Наоборот, США, в 1992 году ввели в ход позорную 907-ую поправку. И это - в год оккупации Шуши и Лачина, в год совершения Геноцида в Ходжалы! Кто-то может себе представить, чтобы США и ЕС принял санкции не против России, а против Украины? Нет, не может. А мы все это увидели!

Мы увидели, как страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ десятилетиями оказывали давление на страну-жертву-оккупации , а не на страну-оккупанта. Мы не увидели со стороны огромного числа стран, включая США и членов ЕС, ничего и близкого к тому, что получила от них Украина - сотни миллиардов долларов финансовой помощи и огромное количества систем ПВО, иного рода современное и не очень современное оружие.

Я поддерживаю оказание всей этой помощи Украине, но я также призываю оценить нашу историческую победу. Она имела место в гораздо более неблагоприятных условиях. Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, не имея никакой финансовой и военной поддержки извне, преодолевая давление со стороны ведущих мировых держав. И мы добились своего! Благодаря стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и ценой героизма павших и живых защитников Родины. Это важно ценить, это важно помнить. В том числе и тем, кто сейчас сетует на результаты встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.