Россия снова помешала Трампу принести мир в Украину

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Минувшая ночь была почти что "новогодней" - никто не спал. Весь мир ждал событий на Аляске. Шли споры, делались прогнозы. Новости начали поступать только утром и разочаровали всех, кто ожидал от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина какого-то прорыва.

Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, сразу поставил во главу угла своей внешней политики завершение российско-украинского конфликта. И согласие России на встречу на Аляске дало некоторые надежды на то, что разрешение российско-украинского конфликта сдвинется с мертвой точки.

РФ не могла не понимать, ради чего устраивался саммит. Вовсе не для обсуждения экономического сотрудничества с США. Тем не менее, в официальной риторике после встречи Москва постаралась представить все так, будто переговоры касались американо-российских дел, а война в Украине стала лишь "одним из центральных вопросов". Основной акцент был сделан на потенциальное деловое и инвестиционное партнерство между Россией и Соединенными Штатами. По версии Москвы, двум странам есть что предложить друг другу в различных сферах. А Украина... Ну, что Украина? Российская сторона не отступает от своей позиции, что так называемая СВО была связана с "фундаментальными угрозами" национальной безопасности и урегулирование конфликта невозможно без решения "всех первопричин".

Попытку российской стороны нивелировать суть переговоров заметил и бывший старший сотрудник объединенного подразделение разведки в штаб-квартире НАТО Эдвард Ронг. В беседе с ВВС он подчеркнул: важно, что Трамп не согласился на обсуждение "обмена территорий Украины" и не позволил российской делегации расширить повестку встречи. "Россия, по крайней мере внутри страны, эту встречу преподносила как обсуждение вопросов гораздо шире, чем война в Украине. С американской стороны было очень ясно: Украина - это единственный пункт повестки", - сказал Рон.

Политолог Евгений Рощин в комментарии ВВС назвал негативным сигналом то, что российская сторона вновь заговорила о "базовых причинах" вторжения в Украину. По его мнению, Москва пытается использовать войну в Украине не только как территориальный спор, но и как рычаг для структурной переделки мировой политики и добиться права влиять на архитектуру безопасности стран Запада.

"Но Трамп ничего не обещал Путину с точки зрения нормализации отношений - да, его приняли в США на высшем уровне, признание Путину важно, но признание на хлеб не намажешь, его нельзя конвертировать в твердую валюту", - сказал Рощин изданию.

Встреча на Аляске, несмотря на все усилия Вашингтона, не дала ощутимых результатов. Российская сторона, несомненно, знала, что все закончится ничем. Встреча была нужна Москве для демонстрации якобы дружественных отношений с Вашингтоном, чтобы заставить нервничать Киев и Европу. Она, судя по всему, не намерена договариваться, а если и придется, то только в обмен на преференции от Соединенных Штатов и унизительные условия для Украины.

Пресс-конференция ограничилась заявлениями президентов, они не ответили на вопросы журналистов и оба сразу покинули Аляску. Был отменен также обед президентов. Это, считают наблюдатели, серьезный сигнал о том, что Москве не удалось развернуть суть саммита в сторону двусторонних отношений. И все далеко не так радужно в этих двусторонних отношениях, как хочет представить Москва. Российская сторона старается делать Трампу комплименты, чтобы услышать ответный комплимент и представить оппонентам свое мнимое единомыслие с Вашингтоном.

Но это игра, а президент США не только успешный бизнесмен, но и искусный дипломат. Все то время, что выступал российский коллега, он улыбался и кивал в знак одобрения. Однако можно не сомневаться, что он вряд ли позволит Москве долго вести с собой игру в "жмурки". То, что первая после четырехлетнего перерыва встреча лидеров России и США не дала результата по вине российской стороны, непременно, даст о себе знать, если ситуация не начнет меняться. И оно уже дало о себе знать - обсуждения делегаций были короткими и не содержательными, гораздо короче, чем ожидалось. Не состоялся и совместный обед президентов - по сведениям СМИ, по инициативе американской стороны.

И хотя в интервью телеканалу Fox News Трамп и оценил встречу "на 10 из 10", всем стало ясно: Россия снова помешала разморозить мирную повестку.