Эрдоган заявил о готовности Турции оказать поддержку в установлении мира в Украине

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшиеся на Аляске, придали новый импульс поискам путей прекращения войны между Россией и Украиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом написал на своих страницах в социальных сетях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган в своей публикации в социальной сети отметил:

"Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным, состоявшиеся на Аляске, придали новый импульс поискам путей прекращения войны между Россией и Украиной. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс, в котором также участвует президент Украины Зеленский, заложит основу для прочного мира".

Он также подчеркнул, что Турция готова оказать всяческую поддержку в установлении мира в Украине.