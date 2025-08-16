Эрдоган заявил о готовности Турции оказать поддержку в установлении мира в Украине
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшиеся на Аляске, придали новый импульс поискам путей прекращения войны между Россией и Украиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом написал на своих страницах в социальных сетях Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган в своей публикации в социальной сети отметил:
"Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным, состоявшиеся на Аляске, придали новый импульс поискам путей прекращения войны между Россией и Украиной. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс, в котором также участвует президент Украины Зеленский, заложит основу для прочного мира".
Он также подчеркнул, что Турция готова оказать всяческую поддержку в установлении мира в Украине.
