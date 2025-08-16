Ураган "Эрин" усиливается до опасной категории

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, ураган "Эрин" продолжает набирать силу и достиг четвертой категории опасности, Day.Az со ссылкой на inbusiness.kz.

На данный момент эпицентр шторма находится примерно в 193 километрах к северо-востоку от Ангильи, с максимальной скоростью ветра, достигающей 233 км/ч.

В течение выходных волны, вызванные ураганом "Эрин", затронут северные Подветренные острова, Виргинские острова, Пуэрто-Рико, Эспаньолу и острова Теркс и Кайкос. Ожидается, что в начале следующей недели волны распространятся на Багамские острова, Бермудские острова и восточное побережье Соединенных Штатов. Кроме того, в течение воскресенья прогнозируются сильные дожди в северных Подветренных островах, Виргинских островах и Пуэрто-Рико.

В настоящее время "Эрин" находится в 240 километрах к северо-востоку от Ангильи, с максимальной скоростью ветра около 215 км/ч. Хотя, по прогнозам, ураган не достигнет суши, близлежащие острова столкнутся с сильными ветрами, что может привести к наводнениям и оползням. Синоптики ожидают до 10 сантиметров осадков, а в некоторых местах - до 15 сантиметров на островах Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Синт-Мартен.

Специалисты прогнозируют, что "Эрин" совершит резкий поворот на северо-восток, проходя между США и Бермудскими островами. По мнению экспертов, ураган, вероятно, пройдет восточнее США, но может приблизиться к Бермудским островам.

"Эрин" является пятым по счету штормом в атлантическом сезоне ураганов, который длится с 1 июня по 30 ноября, но первым, получившим статус урагана. В этом году ожидается активный сезон с прогнозом от шести до десяти ураганов, из которых от трех до пяти могут достигнуть статуса крупных, с ветрами, превышающими 177 км/ч.