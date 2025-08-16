https://news.day.az/sport/1774485.html "Манчестер Сити" стартовал в новом сезоне АПЛ с разгромной победы Состоялся очередной матч стартового тура Английской Премьер-лиги по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Манчестер Сити" на выезде одержал разгромную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 4:0. В составе "горожан" дублем отметился Эрлинг Холанд, а также по голу в свой актив записали Рейндерс и Райан Шерки.
Заметим, что пока это самая крупная победа в стартовавшем сезоне 2025/26 АПЛ.
