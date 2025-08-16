Огненный торнадо зафиксировали в Португалии

Прошедшей ночью в охваченной лесными пожарами Португалии был зафиксирован необычный природный феномен - "огненный торнадо" в Агияр-да-Бейра, муниципалитет Гуарда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сильные порывы ветра и высокие температуры создали опасное вихревое пламя, которое распространялось на окрестные территории, усугубляя ситуацию с пожарами и создавая угрозу для населения и имущества.

Представляем вашему вниманию данное видео: