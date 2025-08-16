В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Сындыргы. Очаг залегал на глубине 7,58 километра. 

О разрушених и пострадавших информация не поступала.