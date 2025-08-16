https://news.day.az/world/1774479.html

Белуха напала на дайверов на глазах туристов - ВИДЕО

Белуха (вид зубатых китов из семейства нарваловых) напала на двух дайверов в полярном океаническом парке "Хайчан" в Чэнду, Китай. Как передает Day.Az, белуха укусила сотрудницу за ноги, а другого дайвера - за ласты. Отдыхающие в шоке наблюдали, как оба пловца сбежали, а кит нырнул к другому, находящемуся неподалеку.