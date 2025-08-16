GPD выпустила самый мощный аналог консоли PSP

Компания GPD официально представила портативную игровую консоль Win 5 с мощным чипом AMD Ryzen AI MAX+ 395. Об этом сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка сочетает высокую производительность с компактными габаритами и весом 565 г. Сравнение с конкурентами показывает, что Win 5 меньше даже Steam Deck, а с подключенным аккумулятором емкостью 80 Вт*ч ее вес достигает 915 г.

Особенностью конструкции является отсутствие встроенного аккумулятора: батарея крепится снаружи. За производительность устройства отвечает процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395 с 16 ядрами Zen 5 и интегрированной графикой Radeon 8060S, которая сопоставима с RTX 4060 или RTX 5050.

GPD Win 5 оснащена 7-дюймовым LTPS-экраном, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объемом от 1 ТБ. Среди прочего отмечается наличие USB4 (40 Гбит/с), двух USB-C 3.2, четырех USB 3.2, HDMI, RJ45, а также слотов для microSD и Mini SSD нового формата.

Официальная цена устройства пока не объявлена, однако ожидается, что Win 5 станет одной из самых дорогих портативных игровых консолей на рынке.