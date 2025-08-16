https://news.day.az/world/1774475.html

Трамп пригласил европейских лидеров на предстоящую встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится 18 августа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету The New York Times, информацию подтвердили два высокопоставленных европейских чиновника. Отмечается, что встреча планируется в Белом доме.