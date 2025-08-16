https://news.day.az/world/1774445.html

В Алжире автобус упал с моста, есть погибшие

Пассажирский автобус в Алжире съехал с дороги и упал с моста в реку. Как передает Day.Az, ДТП произошло в районе Эль-Мухаммадия, по направлению к Эль-Хава эль-Джамиль в округе Хараш. В результате погибли 18 человек, еще 9 пострадали. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.