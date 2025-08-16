В Алжире автобус упал с моста,

Пассажирский автобус в Алжире съехал с дороги и упал с моста в реку.

Как передает Day.Az, ДТП произошло в районе Эль-Мухаммадия, по направлению к Эль-Хава эль-Джамиль в округе Хараш.

В результате погибли 18 человек, еще 9 пострадали. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

К спасательной операции привлечены 25 бригад скорой помощи, 16 водолазов и 4 катера.