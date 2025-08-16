В Японии показали "Национальный танец Азербайджана"

В японской префектуре Вакаяма при содействии "Международного обменного центра Вакаяма" состоялось культурное мероприятие под названием "Национальный танец Азербайджана".

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Отмечается, участники, включая местных жителей и иностранных гостей, смогли ближе познакомиться с культурой страны.

Трёхчастное мероприятие началось с выступления приглашенного лектора Минары Шукюровой, которая представила участникам информацию о национальной одежде, музыке и танцевальном искусстве Азербайджана. Презентация, охватившая ряд элементов культурного наследия страны, вызвала живой интерес у слушателей.

Во второй части к мероприятию онлайн из Баку присоединилась специалист по танцам, руководитель проекта "Tанцуй со мной" ("Mənimlə rəqs et") Лала Асланур, проведя семинар о танцах "Горы Шуши" и "Яллы" ("Şuşanın dağları" və "Yallı"). Она рассказала об их истории, значении и стилях исполнения, а также ответила на вопросы участников.

В заключительной части Минара Шукюрова представила чайную культуру Азербайджана: гости попробовали азербайджанский чай и сфотографировались в национальных костюмах.

Мероприятие, объединяющее различные аспекты азербайджанской культуры, вызвало большой интерес среди присутствующих и внесло вклад в развитие межкультурных связей.