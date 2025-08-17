Гороскоп на 17 августа

Сегодня звезды гороскопа будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело завтра будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы завтра не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня энергия у Овна будет бить не то что ключом - фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, - это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Овен завтра может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть - доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Овну завтра браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Телец

Сегодня звезды гороскопа обещают, что дела у Тельца уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи - во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Телец заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что завтрашние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны на многое! Звезды гороскопа дадут им ясно почувствовать, что их счастье - в их собственных руках! "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" - эта формула должна стать для них путеводной звездой. День наделяет Близнецов такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Они способны держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Близнецов есть амбициозный, нацеленный в будущее план, - завтра самое время начать действовать!

Рак

Сегодня день Рака будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг - практически в любой области Рак завтра способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Лев

Сегодня Лев будет настроен мечтательно - даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Льва реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Львов, но особенно - тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Лев способен видеть фантастические сны, а днем - грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Дева

Сегодня - день, когда в жизнь Девы может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют завтра Деве не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Дева не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Весы

Сегодня Весам будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах - ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Весов внимательности и терпения, они способны делать ошибку за ошибкой. Если же на Весы станет кто-то давить, требуя от них выполнения обязательств, Весы и вовсе способны взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют завтра Весам заниматься лишь тем, что им самим интересно, - другие проекты у них все равно обречены на провал.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Скорпион завтра случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Стрелец

Сегодня в сердце Стрельца будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды гороскопа наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Стрелец способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал завтра не знает границ! Все, с чем Стрелец будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Стрельцу завтра держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Козерог

Сегодня Козерог рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Козерог не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что завтра такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу - значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Козерог только впустую потратит время и силы.

Водолей

Сегодня день для Водолея обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Водолей давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею - если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Водолеев, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, завтра способны изменить его жизнь.

Рыбы

Сегодня Рыб ожидает день, когда им следует быть осторожными во всем, за что бы они ни взялись: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Рыб может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Рыбы могут с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на завтра будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.