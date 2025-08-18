В Вашингтоне за ночь арестовали более 60 человек

Сотрудники правоохранительных органов арестовали в Вашингтоне 68 человек за ночь в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью. Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Более 300 арестов в Вашингтоне - и это число растет: только прошлой ночью наши федеральные партнеры и правоохранительные органы округа Колумбия произвели 68 арестов и изъяли 15 незаконных единиц огнестрельного оружия", - сказала генпрокурор.