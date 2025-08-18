https://news.day.az/society/1774661.html ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка На проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку, рядом с Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, в результате возникла транспортная пробка как в направлении центра города, так и в сторону аэропортового шоссе.
ДТП на крупном проспекте в Баку - образовалась пробка
На проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку, рядом с Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, в результате возникла транспортная пробка как в направлении центра города, так и в сторону аэропортового шоссе.
Для устранения затора сотрудники полиции принимают необходимые меры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре