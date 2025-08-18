ДТП на крупном проспекте в Баку

На проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку, рядом с Олимпийским стадионом произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом МВД, в результате возникла транспортная пробка как в направлении центра города, так и в сторону аэропортового шоссе.

Для устранения затора сотрудники полиции принимают необходимые меры.