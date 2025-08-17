Лесные пожары в Турции, эвакуированы жители 5 сел

Тушение пожара, вспыхнувшего в лесистой местности в Гелиболу (провинция Чанаккале, Турция), осуществляется с воздуха и суши.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "TRT Haber", в лесном массиве, расположенном между селами Тайфур и Джумалы в Гелиболу, продолжаются работы по тушению пожара, который начался вчера и под воздействием ветра распространился на лесные массивы в Эчеабате.

Губернатор Чанаккале Омар Тораман сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что в целях безопасности в Тайфуре из 5 деревень переселен в безопасные районы 251 житель, а 112 из них были размещены в гостевом доме в Эчеабате.

Он добавил, что все учреждения и команды, во главе с работниками лесного хозяйства, продолжают борьбу с пожаром. По его словам, в настоящее время пожар не распространился на эвакуированные населенные пункты.