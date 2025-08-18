Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Кубке Испании

В Валенсии (Испания) прошел Кубок Испании среди взрослых по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, дзюдоистка сборной Азербайджана Кенуль Алиева поднялась на пьедестал почета в личном зачете.

Наша представительница, выступавшая в весовой категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что в международном турнире приняли участие более 300 спортсменов из более чем 35 стран.