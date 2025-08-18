https://news.day.az/sport/1774690.html Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Кубке Испании В Валенсии (Испания) прошел Кубок Испании среди взрослых по дзюдо. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, дзюдоистка сборной Азербайджана Кенуль Алиева поднялась на пьедестал почета в личном зачете. Наша представительница, выступавшая в весовой категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль.
Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль на Кубке Испании
В Валенсии (Испания) прошел Кубок Испании среди взрослых по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, дзюдоистка сборной Азербайджана Кенуль Алиева поднялась на пьедестал почета в личном зачете.
Наша представительница, выступавшая в весовой категории до 48 кг, завоевала бронзовую медаль.
Отметим, что в международном турнире приняли участие более 300 спортсменов из более чем 35 стран.
