От изоляции к интеграции: Армения выходит на новый путь благодаря Азербайджану

Автор: Эльнур Энвероглу, Azernews

Когда Советский Союз распался в 1991 году, новые независимые государства Южного Кавказа вступили в эпоху неопределенности и нестабильности. Для Азербайджана, который во второй раз в своей новейшей истории восстановил независимость, вызовы оказались крайне серьезными: политическая нестабильность, экономический крах и война, приведшая к оккупации почти 20 процентов международно признанной территории страны, включая Карабах и прилегающие районы. В глазах многих зарубежных наблюдателей тех лет перспективы Азербайджана как регионального игрока выглядели весьма скромными. Однако всего за три десятилетия страна превратилась в ключевого регионального актера - не только энергетического и транспортного узла, но и все более заметного посредника в деле мира и сотрудничества.

Эта трансформация не была случайной. Она опиралась на стратегическое видение, прагматичную дипломатию и политическую волю использовать географическое положение в интересах как страны, так и региона.

"Контракт века" - закладка фундамента

Переломный момент в постсоветской траектории Азербайджана наступил в 1994 году, когда Национальный лидер Гейдар Алиев подписал исторический "Контракт века" с консорциумом ведущих международных нефтяных компаний. Это соглашение открыло доступ к богатым шельфовым запасам нефти Азербайджана для глобальных инвестиций, привело в страну миллиарды долларов и новейшие технологии. Более того, оно прочно закрепило Азербайджан на мировом энергетическом рынке и положило начало масштабной программе "нефтегазовой дипломатии".

В последующие годы проекты вроде нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум (БТЭ), а затем Южного газового коридора (ЮГК) с его европейскими ответвлениями - TANAP и TAP - превратили Азербайджан в стратегического поставщика энергоресурсов для Европы. Эта роль стала еще более значимой на фоне глобальных энергетических кризисов, когда европейские страны стремятся сократить зависимость от российских ресурсов.

Упущенные возможности Армении

В то время как Азербайджан максимально использовал эти возможности, Армения, сделав ставку на тесное сближение с Россией, осталась в стороне от таких преобразующих проектов. Опора на Москву в политике и военной сфере, членство в ОДКБ и ЕАЭС изолировали ее от процессов региональной интеграции.

Продолжающийся на тот момент конфликт вокруг Карабаха и оккупация азербайджанских земель еще больше усилили изоляцию Еревана. Транспортная и коммуникационная блокада, фактически действовавшая почти три десятилетия, углубила этот разрыв.

Сегодня ситуация выглядит парадоксально: армянское руководство публично демонстрирует стремление отойти от структур под эгидой России и теперь ищет возможность присоединиться к проектам, которые прежде игнорировало или даже оспаривало.

Показательный пример - решение Армении участвовать в "Каспийско-Черноморско-Европейском" энергетическом коридоре, известном как проект Black Sea Energy. Эта масштабная инициатива предусматривает соединение энергосетей Азербайджана, Румынии и Венгрии через Грузию с помощью высоковольтного кабеля, проложенного по дну Черного моря. Ввод в эксплуатацию намечен на 2032 год, а основным источником станет экспорт возобновляемой энергии - ветровой и солнечной - из каспийского бассейна Азербайджана.

Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении уже подтвердило интерес к проекту через создание специальной компании-участника, которая будет владеть частью пропускной мощности кабеля и обязуется инвестировать в его развитие. Для формализации участия Армении предстоит подписать протокол о намерениях с Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией.

Это событие примечательно по нескольким причинам. Во-первых, это редкий случай, когда Армения присоединяется к региональному инфраструктурному проекту под руководством Азербайджана. Во-вторых, Ереван фактически признает, что именно интеграция, а не изоляция является условием долгосрочной устойчивости. В-третьих, это подчеркивает растущую способность Азербайджана формировать региональное сотрудничество даже с бывшими противниками.

С экономической точки зрения, раннее участие Армении в проекте сулит ощутимые выгоды. Подключение к "Черноморскому энергетическому коридору" даст стране доступ к стабильному и потенциально доходному экспортному маршруту, позволит диверсифицировать экономику, сократить зависимость от традиционных и политически уязвимых поставок. Это может привлечь иностранные инвестиции в сектор "зеленой" энергетики Армении, создать рабочие места и модернизировать инфраструктуру.

В политическом плане участие станет мерой укрепления доверия в отношениях с Азербайджаном. Оно покажет, что экономическая взаимозависимость возможна, несмотря на тяжёлое прошлое, а сотрудничество приносит осязаемые результаты обеим сторонам.

Азербайджан как миротворец и региональный лидер

То, что именно Азербайджан открывает Армении путь в такие проекты, неслучайно. После Второй Карабахской войны 2020 года Баку последовательно продвигает концепцию "Южного Кавказа без разделительных линий", основанную на открытых границах, восстановлении коммуникаций и взаимовыгодных экономических связях. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что реинтеграция Карабаха и открытие новых транспортных коридоров должны служить не только интересам Азербайджана, но и всему региону.

Тем самым Азербайджан утверждает себя не только как политический, но и как экономический лидер Южного Кавказа. От управления конфликтом - к его разрешению, а затем и к интеграции: Баку показывает, что подлинный мир - это не просто отсутствие войны, а создание стимулов для совместного развития.

Зангезурский коридор и мирные переговоры в Вашингтоне

Ключевым элементом этой стратегии является Зангезурский коридор - транспортная артерия, которая должна соединить материковый Азербайджан с его эксклавом Нахчываном через армянскую Сюникскую область (Зангезур), а далее с Турцией. Он откроет Армении транзитные доходы и выход к региональным рынкам, а Азербайджану обеспечит прямую связь с Турцией и Европой.

Недавние мирные переговоры в Вашингтоне при участии делегаций Азербайджана и Армении и посредничестве США обозначили этот проект как один из ключевых компонентов возможного мирного соглашения. Американский интерес объясняется потенциалом коридора укрепить транспортные связи Восток-Запад, повысить региональную стабильность и снизить зависимость от маршрутов, контролируемых Россией.

Если Зангезурский коридор (ныне обозначаемый как TRIPP) будет реализован, он дополнит уже существующие нефтегазовые и транспортные проекты, образуя многослойную сеть взаимосвязей - трубопроводы, железные дороги, автомагистрали и линии электропередачи, объединяющие Южный Кавказ в единое экономическое пространство.

Для Армении это станет историческим шагом: от замкнутого, блокированного государства - к транзитной стране с доступом к множеству рынков.

В целом, интеграция Армении в проекты под руководством Азербайджана может ускорить более широкую трансформацию Южного Кавказа. Экономическое сотрудничество порождает собственную динамику, когда бизнес, инвесторы и правительства начинают быть заинтересованы в стабильности. Совместные инфраструктурные проекты способны распространиться и на другие сферы - цифровую связь, управление водными ресурсами, туризм.

Для Азербайджана это означает закрепление роли регионального "якоря", балансирующего отношения с ключевыми внешними игроками - ЕС, Турцией, Россией, Китаем и теперь все активнее США - при этом удерживая ближайшее окружение от дестабилизации. Для Армении - это шанс на модернизацию и диверсификацию без жёсткой привязки к традиционным альянсам.

Разумеется, риски сохраняются: глубокое недоверие, нерешённые пограничные споры и внутриполитическое давление в Армении могут сорвать процесс. Однако альтернатива - возврат к изоляции и враждебности - лишь продлит порочный круг упущенных возможностей, который десятилетиями тормозил развитие Южного Кавказа.