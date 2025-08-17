https://news.day.az/sport/1774516.html "Ханкенди" усилился тремя новыми игроками Дебютирующий во Второй лиге чемпионата Азербайджана футбольный клуб "Ханкенди" объявил о трех новых трансферах. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команду пополнили защитник Эльшад Манафов и полузащитники Эльмар Рагимов и Миркамил Алиев.
"Ханкенди" усилился тремя новыми игроками
Дебютирующий во Второй лиге чемпионата Азербайджана футбольный клуб "Ханкенди" объявил о трех новых трансферах.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команду пополнили защитник Эльшад Манафов и полузащитники Эльмар Рагимов и Миркамил Алиев.
Отмечается, что новички в разные годы выступали за клубы Премьер-лиги Азербайджана и обладают необходимым опытом для укрепления состава "Ханкенди".
