Азербайджан значительно увеличил финансирование аграрных проектов

В государственном бюджете Азербайджана прошлого года для сектора "Сельское хозяйство" на реализацию 27 мероприятий в рамках 7 программ 6 исполнительных организаций было предусмотрено 1,2 миллиарда манатов (на 247,0 миллиона манатов или на 25,8% больше по сравнению с предыдущим годом).

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство финансов, в прошлом году по заказам исполнительных организаций на сектор было выделено 1,1 миллиарда манатов (91,1% от запланированной суммы), что на 106,8 миллиона манатов меньше предусмотренного прогноза, и эти средства были полностью использованы.

По информации ведомства, одновременно 11,3% от запланированных средств, или 137,9 миллиона манатов, были выделены как нераспределенные средства и также полностью использованы.

45,1% средств сектора были направлены на мероприятия, реализуемые Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и подведомственными структурами (Аграрное агентство кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства и Агентство аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства), 40% - на мероприятия, выполняемые "Региональной службой мелиорации" публичного права при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

По показателям исполнения в 2024 году общий объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 6,5%.

На долю животноводства пришлось 52,6% общего объема производства сельскохозяйственной продукции, на долю растениеводства - 47,4%, а вклад добавленной стоимости, созданной в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве, в ВВП составил 5,7%.

В рамках государственной поддержки сектора финансировалась продажа 9 107 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 4 105 физическим и юридическим лицам предоставлены льготные кредиты на сумму 75,4 миллиона манатов, выделено 98,2 миллиона манатов льготных средств.