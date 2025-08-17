В Гёйгёльском районе открылся IV Национальный фестиваль «Яйлаг»

Состоялась церемония официального открытия IV Национального фестиваля "Яйлаг", проводимого в Гёйгёльском районе с целью пропаганды национально-духовных ценностей Азербайджана, сохранения традиций кочевой культуры и представления ее на международном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на церемонии открытия, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган напомнил, что Национальный фестиваль "Яйлаг" впервые был проведен в 2019 году в Гядабейском районе. "Для нас счастье находиться здесь. Благодаря фестивалю "Яйлаг" мы вновь убеждаемся, что у двух братских стран - Азербайджана и Турции - общая культура. Мусульманские страны всегда должны быть вместе. Победа в Карабахе еще раз доказала, что две страны связывает крепкая дружба", - добавил он.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что проведение такого фестиваля - большой успех для Азербайджана: "Национальный фестиваль "Яйлаг" проводится уже четвертый год. Интерес к нему очень высок. Наша главная цель - сохранить национальные традиции и привить молодежи любовь к ним. Конечно, такие мероприятия не могут проводиться без поддержки государства. Мы также благодарны президенту Всемирной конфедерации этноспорта Билалу Эрдогану за поддержку".

Президент Фонда истории и культуры "Джавад Хан" Музадил Гасанов выразил удовлетворение тем, что мероприятие вновь организовано в Гёйгёльском районе. Он высоко оценил интерес к Национальному фестивалю "Яйлаг".

Мероприятие продолжилось художественной частью. На Ханском пастбище в оригинальном стиле создан этнопоселок под названием "Яйлаг юрду". Гости побывали в юртах, посетили площадь Джыдыр, рынок "Яйлаг" (рынок сельскохозяйственной продукции), "Уголок ремесленничества", "Очаг Деде Горгуда" (сцена для выступлений), места для содержания сельскохозяйственных животных, "Площадь пехлеванов" (площадка для соревнований борцов), "Очаг Ашуга Алескера", кочевую кухню и другие места на территории этнопоселка, ознакомились с выступлениями коллективов этномузыки, местных коллективов, ашугов, национальными танцами, народными песнями, образцами культуры малочисленных народов, проживающих в Азербайджане, сценками и театральными представлениями, выставкой изделий ремесленников, образцами национальных костюмов.

Отметим, что 4-й Национальный фестиваль "Яйлаг" организован при поддержке Фонда истории и культуры "Джавад Хан", Министерства молодежи и спорта, Турецкого агентства сотрудничества и координации (TIKA), Всемирной конфедерации этноспорта, Исполнительной власти Гёйгёльского района, Министерства сельского хозяйства, KOBIA, Государственного агентства по туризму и Операционной компании "Бакинское городское кольцо".