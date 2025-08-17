Стратегия Президента Ильхама Алиева и поддержка Дональда Трампа приблизили мир на Южном Кавказе

На протяжении более трех десятилетий моя страна, Азербайджан, и наш сосед Армения были втянуты в один из самых трудноразрешимых конфликтов в мире. Последние 30 лет принесли две крупные войны и множество мелких столкновений. За это время многочисленные раунды мирных переговоров снова и снова заканчивались провалом.

Но в этом месяце в Вашингтоне звезды сошлись. Азербайджан и Армения согласились на то, что весь мир считал невозможным: на подписание соглашения. Этого могло бы и не произойти, если бы не два фактора: во-первых, Азербайджан уже восстановил свои суверенные границы после целого поколения, когда пятая часть его территории находилась под армянской оккупацией, и во-вторых, потому что Дональд Трамп вернулся в Белый дом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, опубликованной в авторитетном британском издании The Telegraph.

"Президент Трамп принял Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме, где они подписали декларацию, которую засвидетельствовал Президент Трамп. В ней стороны подтвердили и закрепили взаимную, необратимую приверженность миру и нормализации, а министры иностранных дел двух стран парафировали текст будущего мирного соглашения.

Азербайджан и Соединенные Штаты договорились создать рабочую группу для подготовки хартии стратегического партнерства, а ExxonMobil и SOCAR, Государственная нефтяная компания Азербайджана, подписали меморандум о взаимопонимании в сфере разведки.

В знак большой символики Президент Трамп подписал отказ от печально известной статьи 907 Акта в поддержку свободы, которая запрещала оказание помощи США Азербайджану. Этот пункт был больной темой в азербайджано-американских отношениях с 1992 года и ярким примером контрпродуктивного, саморазрушительного законодательства, продвигаемого узкими лоббистскими интересами в ущерб более широким целям США в регионе", - говорится в статье дипломата.

Сулейманов отметил, что еще одним важным шагом стало совместное письмо, подписанное двумя министрами иностранных дел, с просьбой к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) упразднить давно бездействующую Минскую группу - посреднический орган, сопредседателями которого были Франция, Россия и Соединенные Штаты, и который за десятилетия своей работы продемонстрировал абсолютную неспособность добиться какого-либо прогресса на пути к миру между Азербайджаном и Арменией.

"Значимость этого совместного письма нельзя недооценивать, так как оно ясно показывает, что Азербайджан и Армения оставили позади постсоветский кошмар бесконечного, навязанного извне "управления конфликтом" и вступают в эпоху нормальности. Более того, обе нации полностью взяли на себя ответственность за свои двусторонние отношения - именно так, как и должны поступать соседи и суверенные государства. Азербайджан давно настаивал на завершении деятельности Минской группы, так как это отражало бы приверженность мирному будущему нашего региона, а не увязку в наследии прошлых конфликтов.

Фактически, как признало армянское руководство, именно восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и прекращение незаконной оккупации азербайджанских земель позволило Армении более решительно заявить о своем суверенитете. А нормализация также приносит рост и развитие, включая региональную интеграцию и расширение коммуникаций.

Более того, именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев вскоре после решительной военной победы в 2020 году предложил дорожную карту мира и нормализации. В течение последних пяти лет мирный процесс медленно, с некоторыми трудностями и прерываниями, продвигался именно по той дорожной карте, которую Азербайджан обозначил еще в 2020 году.

Это произошло потому, что за три десятилетия конфликта с Арменией международное право твердо было на стороне Азербайджана, а видение Президента Алиева основывалось на давней политике Азербайджана, направленной на региональное развитие, общее процветание и укрепление суверенитета государств региона", - напомнил автор.

По словам Сулейманова, с первых лет независимости в 1990-е годы Азербайджан проводил стратегию расширения партнерств и стремился к тому, чтобы экономический рост не ограничивался лишь самим Азербайджаном, но охватывал также таких партнеров, как Грузия и страны Центральной Азии по ту сторону Каспия. Сегодня благодаря нормализации этим путем к процветанию может воспользоваться и наш сосед Армения.

"Поддержка президента Трампа в установлении мира на Кавказе также не является чем-то новым. Во время первого срока Трампа - тогда я служил послом Азербайджана в Вашингтоне - правительство США проводило прагматичную политику обеспечения процветания в нашем регионе.

Я был свидетелем тяжелой работы администрации Трампа по созданию Авраамских соглашений и, присутствуя на церемонии их подписания в Белом доме в сентябре 2020 года, лично убедился в способности и стремлении президента Трампа быть мировым миротворцем. Именно это и признал Президент Алиев, публично похвалив Трампа в июле 2024 года на Медиафоруме в Шуше в Азербайджане.

Ранее Соединенные Штаты уже пытались наладить отношения между Азербайджаном и Арменией - при администрации Клинтона и более серьезно при администрации Джорджа Буша-младшего, когда госсекретарь Колин Пауэлл возглавлял безуспешные переговоры в Ки-Уэсте. Могу лично подтвердить, как человек, находившийся там, что Флорида-Кис - это прекрасное место, но сама основа американского подхода тогда не была ни продуктивной, ни устойчивой", - говорится в статье.

Дипломат напомнил, что совсем недавно неуклюжие попытки администрации Байдена протолкнуть поспешный "успех", продиктованный интересами отдельных групп и идеологическими нарративами, предсказуемо провалились, нанеся серьезный ущерб интересам США в более широком каспийском регионе.

"Вот почему подход Трампа, основанный на ясной ориентации на прочный мир, экономическое развитие и подлинные интересы как Азербайджана и Армении, так и Соединенных Штатов, приветствуется и поддерживается Президентом Алиевым, чья собственная стратегия базируется на схожем видении.

В Вашингтоне Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения закрывают страницу вражды и противостояния и выбирают прочный мир. Глава нашего государства и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились выдвинуть кандидатуру Президента Трампа на Нобелевскую премию мира.

В дополнение к самой важной части - миру между Азербайджаном и Арменией - такая номинация имела бы еще одну символическую связь с нашим регионом, поскольку она исторически хотя бы частично финансировалась деньгами, которые братья Нобель заработали на нефтяном бизнесе в столице Азербайджана, Баку", - отметил Элин Сулейманов.

В заключение посол Азербайджана подчеркнул для читателей британской газеты, что пришло время смотреть вперед, в будущее процветания и мира для нашего региона, а не слушать привычных скептиков: "В конце концов, и они тоже выигрывают от мира и инклюзивного экономического развития".