"Сумгайыт" принимает "Кяпаз" в стартовом туре Премьер-лиги Азербайджана

Стартовый тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана сезона 2025/26 продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня в Сумгайыте местный клуб примет "Кяпаз".Встреча начнется в 20:30 на стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Главным арбитром назначен Фарид Гаджиев.

В предыдущие дни тура прошли три матча: "Карван" сыграл вничью с "Габалой" (1:1), "Имишли" уступил "Туран-Товузу" (0:1), а "Нефтчи" и "Шамахы" также разошлись миром (1:1).

Отметим, что встреча "Сабах" - "Карабах", запланированная на cегодня, перенесена на неопределенный срок.