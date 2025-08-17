https://news.day.az/world/1774497.html Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает геологическая служба США (USGS). По ее данным, подземные толчки произошли в 02:38 (по бакинскому времени) к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси.
Сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает геологическая служба США (USGS).
По ее данным, подземные толчки произошли в 02:38 (по бакинскому времени) к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси. В населенном пункте проживают около 50 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре