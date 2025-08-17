В административном здании Аппарата ГПС произошел пожар

В ночные часы 17 августа на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше административного здания Аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на территорию немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание на кровле здания было ликвидировано в короткие сроки.

В результате происшествия пострадавших нет.