https://news.day.az/incident/1774496.html В административном здании Аппарата ГПС произошел пожар В ночные часы 17 августа на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше административного здания Аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в Сабаильском районе Баку.
В ночные часы 17 августа на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше административного здания Аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в Сабаильском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на территорию немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание на кровле здания было ликвидировано в короткие сроки.
В результате происшествия пострадавших нет.
