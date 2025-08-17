Azərbaycanda bu il neçə mənzil tikilib istifadəyə verilib?

2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasında istifadəyə verilmiş mənzillərin sayı 12 955 olub.

Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 5 204-ə bərabər olub. Bu, 2,5 dəfəyədək artım deməkdir.

2025-ci ilin ilk altı ayında paytaxtda 4 379, 2024-cü ilin eyni dövründə isə 2 216 mənzil istifadəyə verilib.

Son 5 ildə ölkə və paytaxt üzrə istifadəyə verilmiş mənzillərin statistikası isə aşağıdakı kimi olub:

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

Azərbaycan Respublikası
üzrə cəmi

50387

16666

25280

22686

25929

Bakı şəhəri

28560

5473

11351

14073

15020

Həmçinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası və Azərbaycanın iqtisadi rayonları üzrə geniş statistik göstəriciləri təqdim edirik:

 

2020

2021

2022

2023

2024

2024-cü ilin yanvar -iyun ayları

2025-ci ilin yanvar-iyun ayları

Naxçıvan Muxtar Respublikası

2812

2763

2629

1807

2944

614

756

Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu

9678

1557

4689

707

1920

263

539

Sumqayıt şəhəri

1258

1086

1255

248

1211

146

348

Abşeron rayonu

8370

449

3423

437

695

115

161

Xızı rayonu

50

22

11

22

14

2

30

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu

243

171

215

147

198

76

480

Ağsu rayonu

43

57

86

28

64

19

22

İsmayıllı rayonu

101

31

42

39

29

11

363

Qobustan rayonu

8

5

24

3

6

6

49

Şamaxı rayonu

91

78

63

77

99

40

46

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu

1526

525

547

554

156

45

761

Gəncə şəhəri

1351

175

411

434

7

7

349

Naftalan şəhəri

6

4

4

-

-

-

25

Daşkəsən rayonu

-

-

-

-

-

-

25

Goranboy rayonu

98

47

52

47

51

27

127

Göygöl rayonu

30

56

57

62

77

9

158

Samux rayonu

41

243

23

11

21

2

77

Qarabağ iqtisadi rayonu

925

411

271

264

1163

139

389

Xankəndi şəhəri

-

-

-

-

-

-

-

Ağcabədi rayonu

795

160

114

74

75

42

103

Ağdam rayonu

4

21

22

18

13

10

45

Ağdərə rayonu

-

-

-

-

210

-

-

Bərdə rayonu

95

96

89

136

115

51

130

Füzuli rayonu

21

111

17

11

720

16

55

Xocalı rayonu

-

-

-

-

-

-

-

Xocavənd rayonu

-

-

-

-

-

-

-

Şuşa rayonu

-

-

-

-

-

-

-

Tərtər rayonu

10

23

29

25

30

20

56

Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu

708

534

580

583

534

243

390

Ağstafa rayonu

115

86

93

60

47

28

89

Gədəbəy rayonu

8

6

13

47

8

3

70

Qazax rayonu

133

150

116

124

137

63

66

Şəmkir rayonu

228

228

285

299

308

140

101

Tovuz rayonu

224

64

73

53

34

9

64

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

480

538

436

417

433

164

871

Xaçmaz rayonu

235

209

212

204

173

70

269

Quba rayonu

67

140

73

75

57

34

229

Qusar rayonu

105

108

101

85

131

28

238

Siyəzən rayonu

69

63

40

48

59

30

53

Şabran rayonu

4

18

10

5

13

2

82

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu

1669

1366

1967

1505

886

263

1595

Astara rayonu

118

176

214

92

37

15

360

Cəlilabad rayonu

242

248

212

224

238

109

150

Lerik rayonu

16

19

20

9

16

-

158

Lənkəran rayonu

316

105

186

367

451

89

728

Masallı rayonu

970

809

1317

756

81

20

173

Yardımlı rayonu

7

9

18

57

63

30

26

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu

936

1290

752

830

837

347

537

Mingəçevir şəhəri

214

215

219

226

270

118

128

Ağdaş rayonu

74

79

82

85

149

34

110

Göyçay rayonu

116

50

75

80

48

22

102

Kürdəmir rayonu

56

673

102

161

104

24

51

Ucar rayonu

284

16

10

12

9

5

40

Yevlax rayonu

118

220

241

251

237

140

61

Zərdab rayonu

74

37

23

15

20

4

45

Mil-Muğan iqtisadi rayonu

804

688

571

453

380

177

489

Beyləqan rayonu

259

148

117

70

24

10

128

İmişli rayonu

211

162

133

52

32

25

148

Saatlı rayonu

119

99

67

40

14

7

101

Sabirabad rayonu

215

279

254

291

310

135

112

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu

637

526

544

608

585

260

1304

Balakən rayonu

107

56

48

63

148

35

142

Qax rayonu

24

63

13

22

14

7

12

Qəbələ rayonu

80

57

55

74

29

19

619

Oğuz rayonu

90

80

39

29

18

7

225

Şəki rayonu

220

208

269

311

265

138

93

Zaqatala rayonu

116

62

120

109

111

54

213

Şərqi-Zəngəzur iqtisadi rayonu

-

-

-

-

-

-

-

Cəbrayıl rayonu

-

-

-

-

-

-

-

Kəlbəcər rayonu

-

-

-

-

-

-

-

Qubadlı rayonu

-

-

-

-

-

-

-

Laçın rayonu

-

-

-

-

-

-

-

Zəngilan rayonu

-

-

-

-

-

-

-
               

Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu

1409

824

728

738

873

397

465

Şirvan şəhəri

927

134

161

164

217

102

101

Biləsuvar rayonu

98

207

183

175

51

22

74

Hacıqabul rayonu

96

113

81

73

145

69

67

Neftçala rayonu

29

23

18

23

5

-

105

Salyan rayonu

259

347

285

303

455

204

118

Qeyd edək ki, Azərbaycanda mənzillərin istifadəyə verilməsi üzrə ən yüksək göstərici 2019-cu ildə qeydə alınıb.

Həmin il bu göstərici ölkə üzrə 87 371, Bakı şəhəri üzrə isə 74 665 mənzil olub.

Komitədən bildirilib ki, qeydə alınmış kəskin artım əvvəlki illərdə tikilmiş və müəyyən səbəblərə görə istismarına icazə verilməmiş bəzi çoxmənzilli binaların "Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən istismarına icazə verilməsi ilə bağlı olub.