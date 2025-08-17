Azərbaycanda bu il neçə mənzil tikilib istifadəyə verilib? – ÖLKƏ ÜZRƏ STATİSTİKA
2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasında istifadəyə verilmiş mənzillərin sayı 12 955 olub.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 5 204-ə bərabər olub. Bu, 2,5 dəfəyədək artım deməkdir.
2025-ci ilin ilk altı ayında paytaxtda 4 379, 2024-cü ilin eyni dövründə isə 2 216 mənzil istifadəyə verilib.
Son 5 ildə ölkə və paytaxt üzrə istifadəyə verilmiş mənzillərin statistikası isə aşağıdakı kimi olub:
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
Azərbaycan Respublikası
|
50387
|
16666
|
25280
|
22686
|
25929
|
Bakı şəhəri
|
28560
|
5473
|
11351
|
14073
|
15020
Həmçinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası və Azərbaycanın iqtisadi rayonları üzrə geniş statistik göstəriciləri təqdim edirik:
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2024-cü ilin yanvar -iyun ayları
|
2025-ci ilin yanvar-iyun ayları
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası
|
2812
|
2763
|
2629
|
1807
|
2944
|
614
|
756
|
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu
|
9678
|
1557
|
4689
|
707
|
1920
|
263
|
539
|
Sumqayıt şəhəri
|
1258
|
1086
|
1255
|
248
|
1211
|
146
|
348
|
Abşeron rayonu
|
8370
|
449
|
3423
|
437
|
695
|
115
|
161
|
Xızı rayonu
|
50
|
22
|
11
|
22
|
14
|
2
|
30
|
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
|
243
|
171
|
215
|
147
|
198
|
76
|
480
|
Ağsu rayonu
|
43
|
57
|
86
|
28
|
64
|
19
|
22
|
İsmayıllı rayonu
|
101
|
31
|
42
|
39
|
29
|
11
|
363
|
Qobustan rayonu
|
8
|
5
|
24
|
3
|
6
|
6
|
49
|
Şamaxı rayonu
|
91
|
78
|
63
|
77
|
99
|
40
|
46
|
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu
|
1526
|
525
|
547
|
554
|
156
|
45
|
761
|
Gəncə şəhəri
|
1351
|
175
|
411
|
434
|
7
|
7
|
349
|
Naftalan şəhəri
|
6
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
25
|
Daşkəsən rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
Goranboy rayonu
|
98
|
47
|
52
|
47
|
51
|
27
|
127
|
Göygöl rayonu
|
30
|
56
|
57
|
62
|
77
|
9
|
158
|
Samux rayonu
|
41
|
243
|
23
|
11
|
21
|
2
|
77
|
Qarabağ iqtisadi rayonu
|
925
|
411
|
271
|
264
|
1163
|
139
|
389
|
Xankəndi şəhəri
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ağcabədi rayonu
|
795
|
160
|
114
|
74
|
75
|
42
|
103
|
Ağdam rayonu
|
4
|
21
|
22
|
18
|
13
|
10
|
45
|
Ağdərə rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
210
|
-
|
-
|
Bərdə rayonu
|
95
|
96
|
89
|
136
|
115
|
51
|
130
|
Füzuli rayonu
|
21
|
111
|
17
|
11
|
720
|
16
|
55
|
Xocalı rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Xocavənd rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Şuşa rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tərtər rayonu
|
10
|
23
|
29
|
25
|
30
|
20
|
56
|
Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu
|
708
|
534
|
580
|
583
|
534
|
243
|
390
|
Ağstafa rayonu
|
115
|
86
|
93
|
60
|
47
|
28
|
89
|
Gədəbəy rayonu
|
8
|
6
|
13
|
47
|
8
|
3
|
70
|
Qazax rayonu
|
133
|
150
|
116
|
124
|
137
|
63
|
66
|
Şəmkir rayonu
|
228
|
228
|
285
|
299
|
308
|
140
|
101
|
Tovuz rayonu
|
224
|
64
|
73
|
53
|
34
|
9
|
64
|
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
|
480
|
538
|
436
|
417
|
433
|
164
|
871
|
Xaçmaz rayonu
|
235
|
209
|
212
|
204
|
173
|
70
|
269
|
Quba rayonu
|
67
|
140
|
73
|
75
|
57
|
34
|
229
|
Qusar rayonu
|
105
|
108
|
101
|
85
|
131
|
28
|
238
|
Siyəzən rayonu
|
69
|
63
|
40
|
48
|
59
|
30
|
53
|
Şabran rayonu
|
4
|
18
|
10
|
5
|
13
|
2
|
82
|
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu
|
1669
|
1366
|
1967
|
1505
|
886
|
263
|
1595
|
Astara rayonu
|
118
|
176
|
214
|
92
|
37
|
15
|
360
|
Cəlilabad rayonu
|
242
|
248
|
212
|
224
|
238
|
109
|
150
|
Lerik rayonu
|
16
|
19
|
20
|
9
|
16
|
-
|
158
|
Lənkəran rayonu
|
316
|
105
|
186
|
367
|
451
|
89
|
728
|
Masallı rayonu
|
970
|
809
|
1317
|
756
|
81
|
20
|
173
|
Yardımlı rayonu
|
7
|
9
|
18
|
57
|
63
|
30
|
26
|
Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu
|
936
|
1290
|
752
|
830
|
837
|
347
|
537
|
Mingəçevir şəhəri
|
214
|
215
|
219
|
226
|
270
|
118
|
128
|
Ağdaş rayonu
|
74
|
79
|
82
|
85
|
149
|
34
|
110
|
Göyçay rayonu
|
116
|
50
|
75
|
80
|
48
|
22
|
102
|
Kürdəmir rayonu
|
56
|
673
|
102
|
161
|
104
|
24
|
51
|
Ucar rayonu
|
284
|
16
|
10
|
12
|
9
|
5
|
40
|
Yevlax rayonu
|
118
|
220
|
241
|
251
|
237
|
140
|
61
|
Zərdab rayonu
|
74
|
37
|
23
|
15
|
20
|
4
|
45
|
Mil-Muğan iqtisadi rayonu
|
804
|
688
|
571
|
453
|
380
|
177
|
489
|
Beyləqan rayonu
|
259
|
148
|
117
|
70
|
24
|
10
|
128
|
İmişli rayonu
|
211
|
162
|
133
|
52
|
32
|
25
|
148
|
Saatlı rayonu
|
119
|
99
|
67
|
40
|
14
|
7
|
101
|
Sabirabad rayonu
|
215
|
279
|
254
|
291
|
310
|
135
|
112
|
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
|
637
|
526
|
544
|
608
|
585
|
260
|
1304
|
Balakən rayonu
|
107
|
56
|
48
|
63
|
148
|
35
|
142
|
Qax rayonu
|
24
|
63
|
13
|
22
|
14
|
7
|
12
|
Qəbələ rayonu
|
80
|
57
|
55
|
74
|
29
|
19
|
619
|
Oğuz rayonu
|
90
|
80
|
39
|
29
|
18
|
7
|
225
|
Şəki rayonu
|
220
|
208
|
269
|
311
|
265
|
138
|
93
|
Zaqatala rayonu
|
116
|
62
|
120
|
109
|
111
|
54
|
213
|
Şərqi-Zəngəzur iqtisadi rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cəbrayıl rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Kəlbəcər rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Qubadlı rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Laçın rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Zəngilan rayonu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu
|
1409
|
824
|
728
|
738
|
873
|
397
|
465
|
Şirvan şəhəri
|
927
|
134
|
161
|
164
|
217
|
102
|
101
|
Biləsuvar rayonu
|
98
|
207
|
183
|
175
|
51
|
22
|
74
|
Hacıqabul rayonu
|
96
|
113
|
81
|
73
|
145
|
69
|
67
|
Neftçala rayonu
|
29
|
23
|
18
|
23
|
5
|
-
|
105
|
Salyan rayonu
|
259
|
347
|
285
|
303
|
455
|
204
|
118
Qeyd edək ki, Azərbaycanda mənzillərin istifadəyə verilməsi üzrə ən yüksək göstərici 2019-cu ildə qeydə alınıb.
Həmin il bu göstərici ölkə üzrə 87 371, Bakı şəhəri üzrə isə 74 665 mənzil olub.
Komitədən bildirilib ki, qeydə alınmış kəskin artım əvvəlki illərdə tikilmiş və müəyyən səbəblərə görə istismarına icazə verilməmiş bəzi çoxmənzilli binaların "Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən istismarına icazə verilməsi ilə bağlı olub.
