Apple выпустит совершенно новую «харизматичную» ОС для умных гаджетов

Apple работает над новой операционной системой под кодовым названием Charismatic, которая представляет собой систему для работы на гаджетах для умного дома с предположительным названием homeOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Операционная система будет использоваться как в предполагаемом хабе для умного дома 2026 года, так и в настольном роботе 2027 года. Платформа объединит элементы tvOS и watchOS, включая интерфейс с шестиугольной сеткой приложений, как в Apple Watch.

Charismatic ориентирована на работу с виджетами и циферблатами, а также будет поддерживать несколько пользователей. Основной способ взаимодействия - голосовые команды через Siri. При этом сенсорный ввод также сохранится. Предполагается, что ОС будет поставляться с предустановленными приложениями, такими как "Календарь", "Камера", "Музыка", "Напоминания" и "Заметки".

Система будет поддерживать автоматическую персонализацию интерфейса с помощью фронтальной камеры, которая будет распознавать пользователя и подстраивать приложения и функции под его предпочтения.