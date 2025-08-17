Apple выпустит совершенно новую «харизматичную» ОС для умных гаджетов
Apple работает над новой операционной системой под кодовым названием Charismatic, которая представляет собой систему для работы на гаджетах для умного дома с предположительным названием homeOS.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.
Операционная система будет использоваться как в предполагаемом хабе для умного дома 2026 года, так и в настольном роботе 2027 года. Платформа объединит элементы tvOS и watchOS, включая интерфейс с шестиугольной сеткой приложений, как в Apple Watch.
Charismatic ориентирована на работу с виджетами и циферблатами, а также будет поддерживать несколько пользователей. Основной способ взаимодействия - голосовые команды через Siri. При этом сенсорный ввод также сохранится. Предполагается, что ОС будет поставляться с предустановленными приложениями, такими как "Календарь", "Камера", "Музыка", "Напоминания" и "Заметки".
Система будет поддерживать автоматическую персонализацию интерфейса с помощью фронтальной камеры, которая будет распознавать пользователя и подстраивать приложения и функции под его предпочтения.
