Вырос объем инвестиций в Азербайджан из внешних финисточников

В январе-июле текущего года в основной капитал Азербайджана за счет иностранных источников инвестировано 2,313 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель вырос на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общей суммы 1,665 млрд манатов пришлось на нефтегазовый сектор, а 648,2 млн манатов - на ненефтегазовый. При этом инвестиции из внешних источников в основной капитал по нефтегазовому сектору увеличились на 14,3%, а по ненефтегазовому - в 2,3 раза.

Отметим, что в январе-июле 2025 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 9911,8 миллиона манатов, что на 3,4 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 18,4 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 15 процентов.

Из общего объема инвестиций 5046,1 миллиона манатов или 50,9 процента пришлись на сферы производства продукции, 3335,2 миллиона манатов (33,7 процента) - на сферы услуг, а 1530,5 миллиона манатов (15,4 процента) - на строительство жилых домов.