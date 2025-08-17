Все версии Windows призвали срочно обновить
Корпорация Microsoft выпустила патч безопасности для поддерживаемых версий операционной системы (ОС) Windows.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание ZDNet.
Патчи представили в рамках так называемой Patch Tuesday - серии обновлений безопасности, которые Microsoft традиционно выпускает по вторникам. Всего специалисты компании и независимые эксперты нашли 107 уязвимостей, из которых 13 имеют статус критических. В этой связи в Microsoft призвали пользователей срочно обновить устройства. Апдейт доступен для Windows 10, Windows 11 и Windows Server.
В числе прочих упоминается уязвимость нулевого дня CVE-2025-53779. Это тип уязвимостей, против которых еще не разработали защитные механизмы. Проблему нашли в системе аутентификации Windows Kerberos. Однако для эксплуатации уязвимости злоумышленник должен иметь физический доступ к компьютеру.
Чтобы проверить наличие обновления, пользователям рекомендовали перейти в раздел "Параметры" и выбрать "Центр обновления Windows". Если апдейт не появился, то его можно запросить через функцию "Проверить наличие обновлений".
