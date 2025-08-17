Азербайджанский боец одержал уверенную победу в Минске

Азербайджанский боец смешанных единоборств Тахир Абдуллаев успешно провел очередной поединок на турнире AMC Fight Nights 128, который состоялся в Минске.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соперником спортсмена был представитель Узбекистана Шахруз Рахматов.

Поединок завершился уже в первом раунде - Абдуллаев уверенно провел удушающий прием и вынудил оппонента сдаться.