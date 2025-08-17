Предсказаны магнитные бури из-за крупной дыры на Солнце

На Солнце начала расти крупная корональная дыра, которая может стать причиной магнитных бурь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, jб этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Российские специалисты отметили, что корональная дыра начала расти на обращенной к Земле стороне Солнца несколько дней назад. При этом за последние сутки ее размеры увеличились на 50 процентов. Ученые заявили, что в области дыры должен наблюдаться особенно быстрый и плотный поток солнечного ветра. Его скорость начнет расти в понедельник, 18 августа.

Подобные явления могут быть причинами магнитных бурь. Ученые предсказывают, что уже к 19-20 августа скорость солнечного ветра выйдет на уровень в диапазоне 800-900 километров в секунду, что более чем в два раза превышает нормальные значения.

"Это видится как главный фактор влияния на геомагнитную обстановку на масштабах 7-10 дней", - говорится в сообщении. Однако на ближайших выходных магнитное поле Земли будет оставаться спокойным.