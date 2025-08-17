Электромобили уверенно завоевывают рынок

В январе-июле 2025 года мировые продажи электромобилей выросли на 27 процентов по сравнению с 2024 годом и составили 10,7 млн единиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", за этот период в Турции количество проданных электромобилей достигло 102 160, а их доля на внутреннем рынке увеличилась до 17,9 процента.

Рост мировой доли электромобилей во многом обеспечен за счет Китая. В этой стране за указанный период было зарегистрировано 6,5 млн проданных электромобилей, что на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Европе продажи электромобилей за 7 месяцев текущего года выросли на 30 процентов и достигли 2,3 млн единиц, а в Северной Америке - на 2 процента, составив 1 млн.