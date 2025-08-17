Состояние Карла III резко ухудшилось

Состояние здоровья больного раком короля Великобритании Карла III резко ухудшилось в последние месяцы. Об этом стало известно порталу Radar Online от неназванных источников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Трость - это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью", - пояснил собеседник издания.

В публикации отмечается, что британскому монарху стало тяжело передвигаться по территории своего поместья в Норфолке. Он принимает алкоголь, чтобы ослабить боль, вызванную болезнью.