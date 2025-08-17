https://news.day.az/world/1774504.html Состояние Карла III резко ухудшилось Состояние здоровья больного раком короля Великобритании Карла III резко ухудшилось в последние месяцы. Об этом стало известно порталу Radar Online от неназванных источников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Состояние Карла III резко ухудшилось
Состояние здоровья больного раком короля Великобритании Карла III резко ухудшилось в последние месяцы. Об этом стало известно порталу Radar Online от неназванных источников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Трость - это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью", - пояснил собеседник издания.
В публикации отмечается, что британскому монарху стало тяжело передвигаться по территории своего поместья в Норфолке. Он принимает алкоголь, чтобы ослабить боль, вызванную болезнью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре