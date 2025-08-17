Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянский Национальный комитет Америки (АНКА) выступил с резкой критикой заключенного при посредничестве США мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заявив, что оно "игнорирует геноцидную этническую чистку, совершенную в арцахе в 2023 году, и не может служить основой для прочного мира".

Поводом стало опубликование Госдепартаментом США ежегодного доклада о правах человека в Азербайджане, где отмечены факты произвольных арестов, пыток и уничтожения армянского культурного наследия. АНКА требует от администрации США немедленных шагов - от восстановления действия поправки 907 и введения санкций по "Глобальному акту Магнитского" до "освобождения армянских пленных и запрета поставок оружия Баку". По мнению АНКА, "соглашение без учета этих вопросов лишь дает Азербайджану зеленый свет для новых атак".

... Как видим, АНКА снова вывалила на стол свое тухлое меню лжи, где под соусом "геноцида" и "этнической чистки" подают холодный фарш привычного армянского мифа. Это уже не крик, а визг гнилого органчика, заевшего на одном аккорде. Слушать эти армянские завывания без смеха невозможно - но и смех выходит сквозь зубы, горький и злой, потому что за этим спектаклем стоит мерзкая, циничная попытка перевернуть реальность и натянуть маску жертвы на лицо палача.

Давайте говорить честно: никакой "депортации" в 2023 году не было! Никто армян из Карабаха не выгонял. Они ушли сами - ушли, потому что десятилетиями сидели на шее оккупированных земель, привыкли к паразитическому статусу, а когда пришло время жить по закону и на равных, в панике побежали. Азербайджан предлагал остаться, гарантировал безопасность, имущество, права. Это фиксировалось официально - президентом, премьер-министром, министрами, международными структурами. Но пропагандистская фабрика лжи и разбежавшаяся как тараканье отродье карабахская хунта скомандовали "марш" - им выгоднее было устроить "исход", чтобы потом называть его "экзодусом" и торговать им как "геноцидом".

Вот и вся правда. А все остальное - мерзкий хор лицемерия, от которого тянет блевать.

Факты? Пожалуйста. 22 сентября 2023 года - Азербайджан открывает Лачинскую дорогу, по которой выезжают те, кто сам решил покинуть Карабах. Не под конвоем, не под дулом автомата, а на собственных машинах и автобусах. Ни одного задержанного, ни одного убитого или раненого среди выезжающих не было. Международный комитет Красного Креста и российский миротворческий контингент зафиксировали: эвакуация прошла без происшествий. Это и есть "этническая чистка"? С таким же успехом можно называть туристов, возвращающихся из отпуска, "жертвами насильственного изгнания".

Теперь про "армянских пленных". У АНКА - любимая пластинка: "Азербайджан удерживает сотни". Но факты упорно бьют по их лицемерной риторике. После войны 2020 года подавляющее большинство задержанных армян было возвращено. Часть - это не "пленные", а диверсанты, задержанные на территории Азербайджана уже после подписания перемирия. Кто они? Люди с оружием, заложенными минами, военные преступники, руки которых в крови мирных жителей. АНКА подает их как "невинных пастухов". Но мир знает им цену.

Теперь "уничтожение культурного наследия". Еще один миф, который сыпется при первом же взгляде на документы. Шуша - древний азербайджанский город. Церковь Казанчецоц построена на азербайджанской земле в XIX веке во время царской политики переселения армян. И если сегодня она стоит закрытой на реставрацию, это не "акт вандализма", а элементарная реконструкция. А вот то, что сделали армяне с азербайджанскими мечетями в Карабахе - это за гранью. Более 60 мечетей осквернены, превращены в свинарники. В Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане. Это задокументировано, заснято, предъявлено на всех международных площадках. Почему-то АНКА про это молчит. Потому что правда здесь не в их пользу.

Freedom House, Bellingcat, все эти "независимые эксперты" - давно стали частью одной цепочки армянской пропаганды. За гранты, за деньги диаспоры, за влияние армянских лоббистов в Конгрессе и Сенате. Их "доклады" - не более чем компиляции армянских телеграм-каналов. Когда поднимаешь архивы ООН или ОБСЕ, не находишь там "геноцида". Находишь резолюции, признающие Карабах частью Азербайджана. Это и есть международное право. Но АНКА плюет на право, им подавай мифы, сказки про "арцах" и полные штаны слез на экспорт.

А теперь - главный сарказм. АНКА призывает США применить "Глобальный акт Магнитского" против азербайджанцев. Кто? Армянский комитет Америки - организация, в основе которой люди, оправдывающие террористов из АСАЛА, те, кто десятилетиями возводил в герои убийц дипломатов, тех самых, кто стрелял в послов Турции, взрывал аэропорты, брал заложников. И эти люди смеют учить мир правам человека? Это как если бы Карлос Шакал Рамирес подал заявку в Amnesty International.

Карабахские армяне ушли сами. Ушли потому, что не смогли представить жизнь без оккупации, без привилегий, без роли "жертв". Они предпочли быть инструментом армянских лоббистов в Америке и Европе, чем гражданами Азербайджана. Это их выбор, и за этот выбор ответственность лежит не на Баку, а на армянской элите, на АНКА и на тех, кто продолжает кормить мир грязной ложью.

Начнем с так называемого "доклада Госдепартамента США". Вы заметили, как он составлен? Абсолютно стандартный бюрократический шаблон, в котором сыплются формулировки "согласно сообщениям", "независимые источники сообщают", "по данным правозащитных организаций". То есть никаких реальных фактов, только пересказ публикаций армянских НКО, сидящих на грантах диаспоры. Ни одного судебного решения, ни одного международного расследования, ни одного конкретного имени. Это называется не "доклад", а копипаст армянских пресс-релизов.

Теперь "Комитет ООН против пыток". 5 июня 2024 года, по версии АНКА, он "документировал" нарушения Азербайджана. Но если открыть сам текст, то там нет ни одного подтвержденного факта. Есть "опасения" и "обеспокоенность", основанные опять-таки на публикациях тех же Freedom House и Armenian National Committee of America. Это замкнутый круг: армянские НКО подают ложь, западные структуры перепечатывают ее как "обеспокоенность", а потом АНКА цитирует эти перепечатки как "документированные факты". Грязная карусель, где истина вообще не участвует.

Теперь "исчезновение 23 армянских военнослужащих". История из 2020 года, которую армянская пропаганда таскает по всему миру. Но факты таковы: речь идет о диверсантах, которые нарушили линию фронта после подписания перемирия. Их судьба была известна, часть погибла в бою, часть оказалась в плену и была возвращена. Но АНКА до сих пор продает эту тему как "пропавших без вести", разыгрывая карту скорби ради политических дивидендов.

Freedom House - отдельная песня. Их 133-страничный доклад - это вершина лицемерия. Они утверждают, что Азербайджан проводил "деармянизацию Карабаха". Но напомню: Карабах - это территория Азербайджана, признанная таковой всеми международными организациями, включая саму ООН. То есть возвращение контроля над своей землей и предложение равных прав гражданам - это "деармянизация"? Тогда как назвать 30 лет оккупации, когда сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из Шуши, Ханкенди, Агдама, Физули, когда их дома были сожжены, мечети осквернены, кладбища разрушены? Это что, по версии Freedom House, "демократия"?

Caucasus Heritage Watch и Bellingcat. О, это самые "объективные эксперты". Первые работают на армянские гранты, вторые - на заказные сенсации. Их "доказательства" - спутниковые снимки разрушенных домов. Но они не показывают, что эти дома были разрушены в ходе боевых действий, начатых самой Арменией. Они умалчивают, что разрушенные здания в Степанакерте - это следствие артобстрелов, которые вели сами армяне, отступая и уничтожая военную инфраструктуру. Ложь выдается за "факт", а мир, к сожалению, иногда ленится проверять первоисточники.

И наконец - самое мерзкое. АНКА и армянские лоббисты врут про "15 оставшихся армян в Арцахе". Да, несколько пожилых людей остались, потому что не захотели покидать свои дома. И что сделал Азербайджан? Обеспечил им безопасность, доступ к медицине, социальную помощь. В селе Ходжалы осталась одна семья, и к ним приезжали азербайджанские врачи, помогали продуктами. Это зафиксировали даже независимые международные миссии. Но АНКА преподносит это как "символ этнической чистки". Сарказм истории: если бы армяне действительно были жертвами "геноцида", то не осталось бы ни одного. Но остались - и живут спокойно.

Почему они так яростно давят на администрацию Трампа? Потому что понимают: нынешний президент США куда меньше, чем его предшественники, склонен плясать под дудку армянского лобби. Трамп не покупается на жалобные истории про "бедных изгнанников арцаха". Для него есть бизнес, интересы США и реальная политика. Азербайджан - союзник в энергетике, транзите, региональной безопасности. Армения же, зависящая от диаспоры и Москвы, не представляет для Вашингтона ни стратегической ценности, ни выгоды. Вот и остается АНКА только одно - кричать о "санкциях", "Магнитском" и "резолюции 907", которую они вытаскивают, как старую затертую карту, уже никому не интересную.

Но есть и более глубокий страх. Армянская диаспора в США десятилетиями кормила свой миф о "великом Арцахе" как основу самоидентификации. Этот миф скреплял общины, давал им повод для политической активности, открывал доступ к деньгам и власти. Теперь миф разрушен. Нет "арцаха". Есть Азербайджан, который полностью восстановил суверенитет. И армяне уехали не потому, что их "гнали", а потому что им стало страшно жить без привычной роли "жертв". Этот добровольный исход - главная катастрофа АНКА. Потому что он обнажает их ложь: если бы Азербайджан действительно совершал "этническую чистку", армянские семьи не уезжали бы на автобусах с багажом и коврами, они бежали бы, бросая все, спасая жизни. Но мир видел: никакой паники, никакого бегства. Люди уезжали спокойно, под охраной азербайджанской полиции и международных организаций.

В этом - смертельный удар по пропаганде АНКА. Именно поэтому они хватаются за каждую соломинку: за отчеты Freedom House, за фотографии разрушенных зданий, за "исчезнувших" военнослужащих. Но правда все равно прорывается. И эта правда такова: Азербайджан восстановил справедливость и вернул свою землю.

А теперь - про будущее. АНКА отчаянно старается удержать внимание к себе, потому что понимает: их золотой век закончился. Лоббизм армянской диаспоры в США всегда держался на одной идее - "борьба за Карабах". Не будет Карабаха - не будет и повода для миллиардных дотаций, для политического влияния, для регулярного шантажа Вашингтона "армянским голосом". Американские политики любят цинизм: они покупают не слезы, а активы. У Азербайджана есть нефть, газ, транзитные коридоры. У Армении есть только нытье. Поэтому АНКА истерит, потому что чувствует: она превращается в никому не нужный музей этнического национализма.

И последнее - об их морали. Армянский национальный комитет Америки, который сегодня обвиняет Азербайджан в "геноциде", десятилетиями оправдывал терроризм. АСАЛА, "Дашнакцутюн", убийства дипломатов - это было их прошлое. Они чествовали убийц в Лос-Анджелесе, Париже, Бейруте. Они возводили в герои тех, кто стрелял в людей за то, что они - турки или азербайджанцы. И эти же люди сегодня льют крокодиловы слезы о "правах человека". Это не лицемерие, это цинизм, возведенный в ранг политической философии.

Вот почему АНКА надо разоблачать так же, как гниющего мертвеца вытаскивают на свет - не из жалости, а чтобы все почувствовали запах лжи. Они - не организация, а хор плакальщиков, паразитирующих на костях прошлого. Их риторика - это прокисшее вино в разбитом кувшине: отвратительно, но они упорно пытаются выдавать его за святую воду. Их письма в Конгресс - бумажные шулерские карты, которыми играют на чужом горе ради грантов и дешевой славы.

Азербайджан вернул свое, очистил землю от мифов и бреда. А АНКА осталась там, в пыльной подворотне истории, завывая о "геноциде", как дворовая шавка, лающая на поезд, что уже ушел.

Они ненавидят правду, потому что правда разоблачает их ничтожество. Они ненавидят справедливость, потому что справедливость хоронит их идеологию. Они ненавидят Азербайджан, потому что Азербайджан доказал: их век закончился.

Пусть они цепляются когтями за фантомный "арцах", как утопающий за соломинку. Но это - трухлявый обломок, который утащит их на самое дно. А Азербайджан идет вперед. И каждый раз, когда АНКА открывает рот, мир слышит не "голос армянской диаспоры", а визг крыс, загнанных в угол.

И вот поэтому - разоблачать их надо всегда, без жалости и без пауз. Потому что ложь, даже если ее кормить веками, всегда заканчивает одинаково: в помойной яме истории.