В Сербии продолжаются беспорядки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Протестующие забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии. В столице активисты пытаются поджечь помещение правящей партии при помощи фейерверков.
Протестующие забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии. В столице активисты пытаются поджечь помещение правящей партии при помощи фейерверков.
