В Сербии продолжаются беспорядки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протестующие забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии. В столице активисты пытаются поджечь помещение правящей партии при помощи фейерверков. 

