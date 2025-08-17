Трамп не рассматривает размещение войск США в Украине

Глава США Дональд Трамп во время обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Киева не рассматривал вопрос размещения американских войск на Украине, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.

По их данным, речь шла о гарантиях, напоминающих обязательства НАТО. В ходе переговоров по телефону обсуждались "европейские и американские гарантии безопасности" в рамках возможного соглашения с Россией.

