Тегеран посылает еще один позитивный сигнал по поводу Зангезурского коридора
Вице-президент Ирана Мохаммад Джамал Зариф опубликовал статью в журнале Foreign Policy, в которой очень позитивно высказался о запуске Зангезурского коридора и возможностях, которые это дает Ирану, передает Day.Az.
"Совместные энергетические коридоры, прочное нераспространение и ядерное сотрудничество, экономическое сотрудничество и культурное единство могут стать двигателями общего процветания. Сквозь призму этой парадигмы возможностей Иран, а также Россия и Турция могут рассматривать недавнее соглашение между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне не как угрозу, а как возможность - шанс возродить ранее предложенное транзитное сотрудничество на Кавказе", - написал Зариф.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре