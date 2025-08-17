Тегеран посылает еще один позитивный сигнал по поводу Зангезурского коридора

Вице-президент Ирана Мохаммад Джамал Зариф опубликовал статью в журнале Foreign Policy, в которой очень позитивно высказался о запуске Зангезурского коридора и возможностях, которые это дает Ирану, передает Day.Az.

"Совместные энергетические коридоры, прочное нераспространение и ядерное сотрудничество, экономическое сотрудничество и культурное единство могут стать двигателями общего процветания. Сквозь призму этой парадигмы возможностей Иран, а также Россия и Турция могут рассматривать недавнее соглашение между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне не как угрозу, а как возможность - шанс возродить ранее предложенное транзитное сотрудничество на Кавказе", - написал Зариф.