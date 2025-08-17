Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC

В Чикаго на арене United Center прошел турнир UFC 319, главным событием которого стал титульный бой в среднем весе между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым.

Как передает İdman.biz, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей. Эта победа принесла Хамзату чемпионский пояс UFC в среднем весе.

После этого успеха на счету Чимаева стало 15 побед в профессиональных боях ММА, при этом он остается непобежденным. Для дю Плесси это поражение стало первым в UFC и третьим в его карьере, где также числятся 22 победы.