МЧС Азербайджана усиливает меры пожарной безопасности в Карабахе

МЧС Азербайджана в рамках своих полномочий продолжает проводить просветительскую работу с гражданами по вопросам пожарной безопасности на территории страны, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в рамках этой работы сотрудники Карабахского регионального управления государственного пожарного надзора Службы государственного пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы по пожарной безопасности с гражданами, проживающими, работающими на освобожденных территориях, а также посещающими эти территории.

"В рамках очередных разъяснительных мероприятий, проведенных в городе Ханкенди, Губадлинском, Зангеланском, Ходжалинском и Ходжавендском районах, гражданам, проживающим, занятым на строительных, реконструкционных и восстановительных работах, работающим в объектах общественного питания на освобожденных территориях, а также выезжающим в леса, на открытые местности и сельскохозяйственные угодья для отдыха и по делам, были даны подробные разъяснения необходимых правил пожарной безопасности и вручены наглядные пособия.

МЧС в очередной раз обращается к гражданам и напоминает о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности на освобожденных территориях", - сообщили в министерстве.