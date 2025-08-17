Стало известно о планах Мелони присутствовать на встрече Трампа и Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может поехать в США на встречу американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая должна состояться в Вашингтоне 18 августа. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, на встрече также могут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. В воскресенье, 17 августа, у лидеров стран запланирована видеоконференция в рамках "коалиции желающих". В ней также примет участие и премьер-министр Италии.