T-Mobile выпустила дешевый смартфон с возможностью управления ИИ

Материнская компания T-Mobile Deutsche Telekom представила долгожданный смартфон T Phone 3 и планшет T Tablet 2 под управлением системы Magenta AI на базе Android 15 с интегрированным ИИ Perplexity AI. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ИИ-помощник на базе Perplexity AI позволяет управлять некоторыми функциями смартфона: отправлять сообщения, вносить события в календарь и совершать онлайн-покупки.

Смартфон T Phone 3 оснащен 6,58-дюймовым LTPS IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена макрообъективом на 2 Мп, а селфи-камера получила датчик на 13 Мп. Производитель обещает три гарантированных обновления Android и и шесть лет поддержки патчами безопасности. Смартфон предлагается за €149 (около 13,9 тыс. руб.).

Планшет T Tablet 2 получил 10,1-дюймовый IPS-экран с технологией TCL Nxtpaper, разрешением Full HD и поддержку стилуса T-Pen (€29,95). Планшет оснащается чипом MediaTek MT8755 с поддержкой двух SIM-карт и 5G, аккумулятором емкостью 6000 мАч. В Европе его оценили в €199.