Муслим Магомаев, вписавший яркие страницы в летопись многовековой культуры Азербайджана, - выдающийся мастер, обладавший в высшей степени разнообразным репертуаром. Его неповторимое творчество, характеризовавшееся самобытностью и возвысившее советскую эстраду в целом на новый уровень, составляет отдельный пласт в истории музыки. Великий мастер, обладавший врожденным талантом, создал восхитительные образцы оперно-вокального исполнительства, сочинил песни, которые с любовью были встречены миллионами людей, а также отличился достойной деятельностью в области кино.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня Муслиму Магомаеву исполнилось бы 83 года.

Муслим Магомет оглу (Магометович) Магомаев родился 17 августа 1942 года в творческой семье в Баку: отец был театральным художником (погиб на фронте), мать - драматическая актриса, дед - Муслим Магомаев, известный азербайджанский композитор, имя которого носит Азербайджанская государственная филармония. Будущий певец окончил музыкальную школу при Бакинской консерватории по классу фортепиано и композиции и Азербайджанскую консерваторию по классу вокала.

Ему было всего 20 лет, когда он прославился после успешного выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Вскоре Муслим Магомаев стал популярным во всем Советском Союзе. А на его первый сольный концерт в зале имени Чайковского в Москве в 1963 году невозможно было достать билет (волею судьбы 45 лет спустя, 28 октября 2008 года, в этом же зале состоялась церемония прощания с всемирно известным певцом). В то время московская печать публиковала материалы с высокими отзывами о нем.

В 1963 году Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, но эстраду не забыл. В 1964-1965 годах прошел стажировку в миланском театре "Ла Скала". В 1966 и 1969 годах с большим успехом проведены гастроли Муслима Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. Директор "Олимпии" Бруно Кокатрис предложил Магомаеву подписать годовой контракт, но Министерство культуры СССР отказало. Магомаеву даже предлагали стать нелегальным эмигрантом или "политическим" беженцем, но он отказался.

Муслим Магомаев мастерски, с присущим ему высоким артистизмом исполнял и самые сложные арии из опер, и трогающие душу лирические песни, и веселые песни, которые приводили в восторг особенно молодежь.

В 1960-70-е годы популярность Муслима Магомаева не знала границ, концертные залы не могли вместить всех желающих послушать выступления знаменитого певца, он выступал на стадионах перед тысячами своих поклонников, постоянно гастролировал. Пластинки с песнями Муслима Магомаева выпускались огромными тиражами. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев завоевал первую премию, а в Каннах - "Золотую пластинку". Говорили, что он рожден для музыки. Муслим не просто пел, он чувствовал песню сердцем. Лейтмотивом через все его творчество проходит тема любви к человеку, родине, ко всему миру. Поэтому совершенно правы те, кто говорят, что "Муслим умел находить путь в сердца людей так, как это не удавалось никому".

"Бакинский соловей" Муслим Магомаев был любимцем миллионов людей в Советском Союзе - от государственных руководителей до простых тружеников. Именно поэтому его называли самой яркой звездой, королем, символом советской эстрады последнего полувека. В бывшем СССР именно Муслим принес на эстраду классические арии и песни. За все это ему в 31 год было присвоено звание Народного артиста СССР. Он был самым молодым артистом, удостоенным этого звания.

В репертуар певца входило более 600 песен, а его дискография насчитывает 45 грампластинок и 15 компакт-дисков. К тому же Магомаев был известен не только как прекрасный певец, также он писал музыку для театра и кино, сочинял песни и очень любил рисовать. Его очень популярная величественная песня "Азербайджан", написанная на слова Народного поэта Наби Хазри, является самым прекрасным произведением, посвященным нашей стране.

Снялся в фильмах "Поет Муслим Магомаев", "Низами", "Москва в нотах".

Народный артист СССР Магомаев был удостоен многих государственных и общественных наград Азербайджана и России. В 1998 году отошел от активной гастрольной и творческой работы и последние годы прожил в Москве. Занимался живописью и общественной деятельностью, вел свой сайт, общался с поклонниками.

Скончался Муслим Магомаев в Москве 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.